Дальневосточный морской салон соберет 1500 участников из десятка стран

Международный дальневосточный морской салон пройдет во Владивостоке 25-28 июля 2018 года, накануне Дня Военно-морского флота России. Мероприятие включает в себя обширную деловую, выставочную и шоу-программу. Об этом говорится в пресс-релизе фонда «Росконгресс», оператора по подготовке и проведению салона.

На днях в Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятия, в котором приняли участие представители федеральных органов власти, профильных министерств и ведомств, главы субъектов РФ, представители Военно-морского флота. Были рассмотрены организационные вопросы, план подготовки и дорожная карта мероприятия.

Мероприятие объединит полторы тысячи участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Ключевые события морского салона состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

«Международный дальневосточный морской салон имеет важное значение для судостроительной отрасли. К участию приглашены все ведущие компании, работающие в этой сфере. Уверен, мероприятие привлечет внимание как экспертов и профессионалов, так и широкой общественности», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Основными целями мероприятия являются развитие судостроительного кластера и сопутствующих отраслей на Дальнем Востоке России, а также его интеграция в судостроение Азиатско-Тихоокеанского региона. Деловая программа будет построена вокруг четырех ключевых направлений: гражданское судостроение и судоремонт, военное кораблестроение и военный судоремонт, регулирование и судоходство, портовая инфраструктура.