Российским военным в Сирии задумали сменить начальника

У группировки российских вооруженных сил в Сирии может смениться командующий. Об этом сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

По его информации, войска вновь может возглавить главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин. «Такая возможность в настоящее время обсуждается», — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что в случае направления в эту командировку Суровикин останется главкомом ВКС. В то же время его обязанности будет исполнять один из заместителей.

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В настоящее время российскими войсками в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлев. Он уже занимал эту должность в 2016 году. Суровикин же возглавлял группировку в июне — декабре 2017-го. Главкомом ВКС он стал в ноябре, сменив на посту Виктора Бондарева.

В декабре Россия объявила о сокращении группировки военных в Сирии по распоряжению президента Владимира Путина.

Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. О выводе войск Путин объявлял в марте 2016-го, тогда речь шла также о сокращении группировки. Целью российской операции Кремль называет помощь сирийскому президенту Башару Асаду в борьбе с террористами, в том числе с запрещенной в России организацией «Исламское государство».

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