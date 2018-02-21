Елизавета II украсила собой дефиле Недели моды

Британская королева Елизавета II лично появилась на Неделе моды в Лондоне, сообщает Mirror.

Для посещения монарх выбрала показ дизайнерской марки Richard Quinn, основанной модельером Ричардом Куинном. Королева, одетая в костюм из букле бледно-голубого цвета с закрытым жакетом и юбкой до колена, сидела в первом ряду дефиле вместе с редактором британской версии журнала Vogue Анной Винтур. На ней также были черные перчатки, одна из ее бриллиантовых брошей и серьги с крупными жемчужинами.

Эксперты отметили, что Анна Винтур надела летнее платье с ярким цветочным принтом, «неуместное в такой ситуации», и темные очки, которые она не сняла, общаясь с королевой. Это нарушает правила этикета.

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После показа монарх вручила Ричарду Куинну официальную Награду королевы Елизаветы II за дизайн (Queen Elizabeth II Award from British Design). Приз изготовлен личным дизайнером королевы Анджелой Келли (Angela Kelly).

В январе 2018 года Елизавета II рассказала в интервью BBC о том, как правильно носить корону и какой вред она может причинить здоровью. По ее словам, корона настолько тяжелая, что нельзя опускать голову, пока она на вас надета. «Вам нельзя смотреть вниз, чтобы прочитать текст во время обращений. Он должен быть чуть выше уровня глаз, потому что если опустить голову, сломается шея», — объяснила королева.

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