Устроивший коллапс в российском порту капитан-волюнтарист оказался невиновен

Коллапс в Новороссийском морском торговом порту произошел не по вине бравого капитана гавани, а в связи с приостановкой работы двух причалов порта. Такое объяснение коллапсу дали в Минтрансе, сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру». Восстановить нормальную работу порта ведомство намерено за трое суток.

«Проблема, возникшая в начале месяца, связана с временным выводом владельцем причалов №26 и 27 из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком. Данная ситуация была осложнена штормовыми условиями, сохранявшимися в течение недели», — объяснили в министерстве. Минтранс заверил, что вместе с РЖД и Росморречфлотом предпринимают все возможное для решения проблемы.

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При нормальной работе причалов погрузочно-разгрузочные процедуры проходят в течение трех дней, однако гендиректор компании «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин сообщил «Коммерсанту», что танкер «Пенелопа» стоит в порту уже 17 суток, а все документы у корабля в порядке.

«Транснфеть» 21 февраля, утверждала, что у команды «Пенелопы» нет необходимых документов на оформление груза, вдобавок капитан порта не хотел пускать другие танкеры, отдавая приоритет именно «Пенелопе». «С начала месяца заблокирована отгрузка независимых грузоотправителей нефтепродуктов с терминала ИПП из-за волюнтаристских действий капитана порта», — утверждал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

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