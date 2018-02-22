Justice выступят в Москве 

Французский электронный дуэт Justice впервые за пять лет выступит в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Концерт пройдет 18 мая в московском Adrenaline Stadium. Ранее группа выступала в России с DJ-сетами на фестивале Park Live в 2013 году. Отмечается, что дуэт представит полномасштабное шоу — «микс из техно, поп, R&B, электро, фанка, металла», объединенного в рамках их последнего альбома Woman.

Justice была организована в 2003 году и дебютировала на конкурсе ремиксов. После этого дуэт начал выступать на разных вечеринках лейбла Ed Banger Records и делать ремиксы популярных песен. Первый альбом Cross вышел в 2007 году. Всего у группы три студийных альбома, последний из которых — Woman — вышел в ноябре 2016 года.

Билеты на концерт группы можно приобрести по ссылке.

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