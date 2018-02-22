Россиянин оборудовал дома цех по производству оружия и наркотиков

Станки для производства и ремонта оружия, а также приспособления для изготовления наркотиков обнаружили в доме у 36-летнего москвича, говорится на сайте главка МВД России по Московской области.

«В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук, — приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы главка Татьяны Петровой.

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Также в доме нашли два свертка «с прессованным коричневым веществом» весом два с половиной килограмма. Его направили на экспертизу.

Операция проводилась в загородном доме подозреваемого в Одинцовском районе Московской области сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ.

В ноябре 2017 года полицейские нашли взрывпакеты, два с половиной килограмма пороховой смеси, глушитель, ружье и патроны в квартире 72-летнего петербуржца.

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