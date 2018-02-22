В Ненецком автономном округе появится новая профессия

В Ненецком автономном округе начнут обучать студентов по специальности «оленевод-механизатор». О появлении новой профессии ТАСС сообщила директор Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова Оксана Данилова.

«Это профессия, которая входит в "Топ-регион", одна из наиболее востребованных в округе 18 профессий. Нам выделили 25 бюджетных мест, ранее по этой специальности не обучали», — сказала Данилова.

В новом учебном году на курс будет зачислено 25 человек. Ограничений по половому признаку по данной специальности нет. Студенты освоят все навыки, связанные с оленеводством: первичные навыки оленевода, работа с чумом, умение управлять снегоходом и квадроциклом.

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По окончании учебы выпускники должны уметь разводить оленей, производить и хранить продукцию оленеводства, изготавливать и эксплуатировать орудия и снаряжение оленеводства. В частности, проводить кочевку, перегон, отелы стада, обучать к работе верховых, вьючных и упряжных оленей, знать приемы оказания первой помощи животным, проводить забой оленей, управлять мототранспортными средствами в различных дорожных и погодных условиях.

Обучение займет 2 года и 10 месяцев. Потребность в подготовке квалифицированных оленеводов подтвердили в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Ненецкая община "Канин"», семейных (родовых) общинах «Нерута» и «Илебц», в Малоземельском сельсовете, а также в Ненецкой агропромышленной компании.

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