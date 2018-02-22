Россияне стали гораздо реже ездить лечиться за границу

За последние два с половиной года число россиян, выезжающих за границу для получения медицинской помощи, снизилось в несколько раз. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме «Удивительное в российском здравоохранении», передает «Интерфакс».

По словам чиновницы, число выезжающих в Германию снизилось более чем в шесть раз, а в Израиль — в десятки раз.

Вместе с тем резко увеличился объем въездного «медицинского туризма». «К нам приезжают немецкие пенсионеры через немецкие страховые компании, потому что мы оказываем высококачественную медицинскую помощь, из Средиземноморья, к нам приезжают соседи с Востока», — отметила Скворцова.

Она добавила, что иностранцы приезжают лечиться не только в Москву и Санкт-Петербург: в Оренбург и Орск приезжают граждане Казахстана, в Петрозаводск и Калининград — жители Скандинавии.

Ранее чиновники Северного Кавказа посетовали на то, что зарубежная медицина зарабатывает на соотечественниках около пяти миллиардов долларов ежегодно, и пообещали иностранцам лечение в 2-2,5 раза дешевле, чем в Европе: до 2023 года в районе Кисловодска будут созданы основные объекты инновационного медицинского кластера.

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