Американский рэпер поднялся в стратосферу и включил музыку

Американский рэпер Престон Ошита, выступающий под псевдонимом Towkio, поднялся в стратосферу, чтобы оттуда выпустить свой дебютный альбом WWW. На 30-километровую высоту его доставила специальная капсула, прикрепленная к наполненному гелием шару, сообщает Pitchfork.

К аппарату прикрепили несколько динамиков, чтобы артист, поднявшись в стратосферу, смог воспроизвести треки из альбома.

Фотографии и видеозаписи о своем полете музыкант опубликовал в Instagram. «Мы сделали это! Словами не описать то, как я себя чувствую», — прокомментировал он один из постов.

Towkio рассказал, что его вдохновил проект Red Bull Stratos. В 2012 году в нем принял участие австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер. На воздушном шаре, наполненным гелием, он поднялся на 39 километров и совершил оттуда прыжок в свободном падении.

Повторять трюк экстремала музыкант не стал: не землю он вернулся в той же капсуле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!