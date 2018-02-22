Американский рэпер поднялся в стратосферу и включил музыку

Американский рэпер Престон Ошита, выступающий под псевдонимом Towkio, поднялся в стратосферу, чтобы оттуда выпустить свой дебютный альбом WWW. На 30-километровую высоту его доставила специальная капсула, прикрепленная к наполненному гелием шару, сообщает Pitchfork.
К аппарату прикрепили несколько динамиков, чтобы артист, поднявшись в стратосферу, смог воспроизвести треки из альбома.
Фотографии и видеозаписи о своем полете музыкант опубликовал в Instagram. «Мы сделали это! Словами не описать то, как я себя чувствую», — прокомментировал он один из постов.
WE DID IT!!! WORDS CAN NOT EXPLAIN HOW I FEEL RN. THANK YOU TO EVERYONE IN MY LIFE I LOVE ALL OF YOU! THANKYOU GOD! I LOVE U. THANK YOU FOR ALL UR PRAYERS CUZ THAT WAS THE SCARIEST/ MOST BEAUTIFUL THING IN MY LIFE. THIS IS ALL GODS ALIGNMENT. WHAT I SEEN TODAY WILL CHANGE MY LIFE FOREVER. THANK YOU FOR ALL UR ENERGY, WE JUS DROPPED A SPIRIT BOMB OM THEY ASS!! I love y’all so much so glad to b home. RECAP VIDEO ASAP!!
Towkio рассказал, что его вдохновил проект Red Bull Stratos. В 2012 году в нем принял участие австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер. На воздушном шаре, наполненным гелием, он поднялся на 39 километров и совершил оттуда прыжок в свободном падении.
Повторять трюк экстремала музыкант не стал: не землю он вернулся в той же капсуле.