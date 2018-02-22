Надежда Савченко предрекла большую войну и перекройку границ в Европе

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что через четыре-пять лет в Европе может вспыхнуть большая война. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала ZIK на вопрос о будущем Донбасса.

По мнению Савченко, миротворческая миссия на востоке Украины не позволит закончить вооруженное противостояние в Донбассе. При этом конфликт будет только разрастаться. «Года через четыре, максимум — пять, нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — сказала Савченко.

Альтернативой такого развития событий депутат видит в смене власти на Украине и в России и «другие непредсказуемые пути».

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Савченко не раз привлекала к себе внимание различными высказываниями в СМИ. 20 февраля на YouTube была опубликована программа канала NewsOne, в которой парламентарий заявила, что древние укры существовали за несколько веков до новой эры. По мнению Савченко, это были свободолюбивые племена, которые не имели правителей в мирное время и избирали их только в случае большой опасности.

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