Президент Франции сыграет в детской сказке о советском пионере

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 марта исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк». Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца, сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал BFMTV.

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит оркестр Республиканской гвардии. Ответственной за организацию мероприятия стала супруга французского лидера Брижит Макрон. Какую именно роль исполнит президент, в настоящее время не сообщается.

Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» была написана Сергеем Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети, в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники.

В январе сообщалось, что Эммануэль Макрон в 16 лет написал эротический роман для своей школьной учительницы Брижит, ставшей потом его супругой.

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