Мускулистые мужчины разделись и накрасились в знак уважения к женщинам

Манхэттенский фотограф-гомосексуал Томас Эванс сделал серию фотографий с обнаженными мускулистыми мужчинами для акции феминизации Femme The Man. Об этом сообщает Metro.

По словам Эванса, его целью было разрушить стереотипы и стереть границы между мужским и женским началом. Он признался, что всю жизнь боролся со своей сексуальностью и теперь пришло время начать ею гордиться. По его мнению, чем быстрее люди начнут принимать в себе оба пола, тем легче будет жить следующим поколениям. «Я пытаюсь сказать, что вы можете быть тем, кем хотите быть, и одеваться так, как хотите одеваться, — прокомментировал свою съемку Эванс. — Вы не должны загонять себя в угол или жить с ярлыком, который на вас пытается наклеить общество».

Для фотосессии Femme The Man позировали 25 мужчин. После съемки один из них решил сменить пол и начать новую жизнь. «Первый парень, которого я сфотографировал для акции, стал потом трансгендерной женщиной. Я дал ему возможность свободно раскрыть свою индивидуальность и прислушаться к собственным чувствам», — заявил фотограф.

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В феврале британский производитель мыла ручной работы, средств для ухода за телом и волосами и другой натуральной косметики Lush присоединился к международной компании в защиту прав трансгендеров. Компания размещает соответствующие плакаты в своих магазинах с тегом TransRightsAreHumanRights и перечисляет пожертвования в благотворительные фонды. По словам представителей компании, трансгендеры (лица, считающие себя принадлежащими к другому биологическому полу и медицинским путем сменившие свой пол) нуждаются в защите от агрессии в их адрес и поддержке.

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