Московский пенсионер попытался убить сына и покончил с собой

Московский пенсионер в ходе бытового конфликта выстрелил несколько раз в своего сына из травматического оружия и покончил с собой. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщается на официальном сайте СК.

Следователи рассказали, что инцидент произошел в столичном районе Вешняки в одном из жилых домов по улице Косинская. По предварительным данным, мужчина 1941 года рождения несколько раз выстрелил в сына 1966 года рождения, после чего покончил с собой.

Сын погибшего доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи опрашивают соседей и очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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