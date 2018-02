Группа The Prodigy дважды выступит в Москве

Британский музыкальный коллектив The Prodigy дважды выступит в Москве в рамках гастролей по России. Об этом сообщается на сайте группы.

Концерты пройдут 16 и 17 марта в зале Adrenaline Stadium. Билеты можно приобрести на сайте ponominalu.ru.

The Prodigy неоднократно приезжала в Россию с отдельными концертами. На своем YouTube-канале группа выкладывала клипы с видами российских городов. В частности, в июне 2017-го музыканты опубликовали ролик на песню Mindfields, снятый в Воронеже. Музыкальное видео сделано в стиле ролика на композицию Smack My Bitch Up: в кадре от первого лица показаны передвижения по городу распивающего крепкий алкоголь человека, который направляется на концерт коллектива.

The Prodigy образовалась в Великобритании в 1990 году. За время своего существования коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Последняя пластинка, The Day Is My Enemy, вышла в 2015 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!