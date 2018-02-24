Британский флот раскритиковали за неспособность сопроводить российские корабли

Британские ВМС подверглись критике из-за того, что российские корабли, следовавшие через Ла-Манш, сопровождались патрульным кораблем, а не сторожевым фрегатом. Об этом сообщает The Telegraph.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения российских кораблей ставит под вопрос возможность ВМС реагировать на потенциальные угрозы. Они предположили, что это связано с сокращением расходов.

Шотландский политик Люк Шкипер напомнил, что несколько лет назад ВМС Великобритании заявляли, что патрульные корабли не подходят для этих задач. «Вопрос — что изменилось с тех пор», — поинтересовался он.

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В свое оправдание представители Минобороны страны заявили, что у флота в распоряжении есть фрегат, который используется при необходимости. «Мы всегда используем соответствующие суда для выполнения задач», — подчеркнул представитель пресс-службы ведомства.

Российский конвой, о котором идет речь, состоял из большого десантного корабля «Александр Отраковский», судна связи «Федор Головин» и танкера «Ельня». На их сопровождение Великобритания направила сторожевой корабль HMS Mersey и вертолет Wildcat.

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