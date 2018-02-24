Сотни эстонцев поехали за выпивкой в Латвию назло властям

Сотни недовольных правительством эстонцев устроили массовый выезд в Латвию за алкоголем и топливом. Акцию приурочили к столетию со дня объявления независимости республики. Об этом пишет «Интерфакс» в субботу, 24 февраля.

По данным местных СМИ, к середине дня границу с Латвией пересекли уже более 800 машин со специальными наклейками. В акции участвуют жители десятка городов Эстонии и островов. Они планируют добраться до латвийского города Мазсалка (Mazsalaca) и там устроить митинг.

Как пояснил организатор акции Таави Лепик (Taavi Lepik), акцизы на алкоголь и топливо в Эстонии значительно выросли сначала в 2017 году, а затем в январе 2018-го. В результате государство и все жители понесли значительные убытки, считают протестующие.

Из-за роста цен и оттока покупателей серьезно пострадали владельцы маленьких магазинов и автозаправок на границе с Латвией, чьи клиенты предпочли покупать бензин и алкоголь по значительно меньшей цене в соседней стране. Они также потеряли покупателей из Финляндии, которые раньше приезжали за алкоголем в Эстонию.

Власти Эстонии отреагировали на это организацией антиалкогольных патрулей в приграничных районах. Министр иностранных дел призвал проявлять патриотизм.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, в 2017 году сбор акцизного налога на алкоголь составил 227 миллионов евро, несмотря на повышение. Бюджет получил на 33 миллиона евро меньше, чем планировалось. С начала года правительство Эстонии намеревалось повысить акциз на алкоголь на 20 процентов, однако 1 февраля размер повышения сократили до 10 процентов.

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