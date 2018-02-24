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Суверенный рейтинг России вывели из «мусорной» категории

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Агентство Standard&Poors (S&P) повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного (ВВВ-) со стабильным прогнозом. До этого он был спекулятивным (ВВ+). Об этом в четверг, 24 февраля, сообщается на сайте компании.

Таким образом, российский рейтинг вышел из «мусорной» категории — так финансисты называют уровни ниже инвестиционного.

Агентство Fitch сохранило рейтинг на уровне ВВВ- с позитивным прогнозом, передает РИА Новости.

Как заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, присвоение рейтинга повысит интерес инвесторов к стране. «Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста», — сказал глава Минфина.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, повышение уровня — это запоздалая реакция на успехи российской экономической политики. «Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в прошлом году», — пояснил он.

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