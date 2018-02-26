Мусульман взбесила мечеть в форме еврейской кипы

Новая мечеть, возведенная в центре иранской столицы Тегерана, взбесила исламских фундаменталистов. Об этом сообщает The Independent.

В построенной в стиле авангард мечети отсутствуют купола и минареты. Вместо них на крыше бетонной конструкции нисходящими волнами выложен серый камень. Отсутствие традиционных элементов вызвало сильное недовольство консерваторов. По их словам, власти страны «предали ислам», одобрив строительство религиозного сооружения в форме «еврейской кипы».

Аргументы о том, что купола, как и минареты, были атрибутом язычества и христианства, а мусульмане заимствовали их позже, фундаменталистов не убедили.

В архитектурном новаторстве они также увидели попытку светской власти захватить Исламскую Республику.

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Один из архитекторов мечети, Реза Данешмир (Reza Daneshmir) рассказал, что согласование проекта длилось месяцы, но им все же удалось убедить власти, что традиционная постройка будет несовременной и выбьется из архитектурного ансамбля центра города. «Я смог объяснить им, кто будет ходить в новую мечеть», — сказал он, имея в виду молодых иранцев, которые часто бывают в центре. «Мы хотели, чтобы это был авангардный проект, а не консервативный и отсталый от времени», — добавил Данешмир.

Мечеть Вали-е Аср строилась на протяжении 10 лет и обошлась государству в 16 миллионов долларов. Она откроется для посетителей в ближайшие месяцы.

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