Германский принц вышел из тюрьмы на выходные, упал с крыши отеля и умер

Германский принц Карлос Патрик Годхард из династии Гогенцоллернов скончался во Франкфурте в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина умер в результате падения с крыши террасы, расположенной на 21-м этаже люксового отеля Intercontinental. Он скончался на месте. Что именно произошло, неизвестно, однако предполагается, что принц мог совершить самоубийство. Никаких подозреваемых по этому делу не ищут.

Как отмечается, Карлоса Патрика Годхарда на выходные выпустили из тюрьмы, где он отбывает четырехлетний срок за мошенничество. Срок его заключения должен был закончиться в июле.

Принц Карлос унаследовал многомиллионное состояние своего отца, коллекционера произведений искусства. Позднее он вместе с одним бизнесменом создал компанию, которая продвигала люксовые бренды в Германии. В 2011-м мужчине дали четыре месяца условного срока за неоплату огромного счета. В 2014 году он получил срок за работу с несуществующими многомиллионными фондами.

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