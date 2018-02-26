Первый канал выдал кадры из компьютерной игры за военное досье из Сирии

Сцены из шутера Arma 3 с подписью «Досье. Сирия» появились в выпуске программы «Воскресное время» 25 февраля. На это обратили внимание пользователи ресурса Pikabu.

Короткие кадры геймплея компьютерной игры появились в сюжете под названием «Честь имею. О подвигах больших и малых». Они сопровождали повествование о подвиге Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии и посмертно удостоенного звания Героя России. Как следует из сюжета, старший лейтенант в марте 2016 года наводил на цели отечественные самолеты в Сирии. «Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой», — прокомментировал запись из шутера ведущий.

Пользователи сети высказали недоумение по поводу подобного контента на центральном телевидении. «Этот кадр там вообще не нужен, он мелькает долю секунды, не несет никакого смысла. Зачем его туда вставили? Может, это скрытое послание от сотрудников Первого канала? Типа: "Нас заставляют это делать, помогите!"?» — предположили юзеры Pikabu.

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На ресурсе TJournal один из комментаторов выложил другой скрин из шутера с подписью «Стали доступны и фотографии непосредственных участников сражений».

Итоговый выпуск «Воскресного времени» под общим названием «День защитника Отечества — истории тех, для кого слова "долг" и "честь" дороже собственной жизни» вышел 25 февраля. Сюжет «Честь имею. О подвигах больших и малых» представлял собой повествование о военнослужащих, удостоенных государственных наград.

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