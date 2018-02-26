Первый канал оправдался за кадр из компьютерной игры в сюжете про Сирию

Появление кадра из шутера Arma 3 в сюжете Первого канала о Сирии объяснили ошибкой режиссера монтажа. Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала, ранее скриншот использовался в сюжете про компьютерные игры, сотрудник же взял его из архива.

26 февраля представитель компании-разработчика игры Bohemia Interactive сообщил, что отправил видео Первого канала в юридический отдел для последующих разбирательств.

Скриншот из Arma 3 появился 25 февраля в выпуске «Воскресного времени», приуроченном ко Дню защитника Отечества. Видео из шутера показали в части, посвященной погибшему при выполнении боевого задания в Сирии Александру Прохоренко, посмертно удостоенному звания Героя России.

«Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой», — комментировал кадр из шутера ведущий. На экране при этом значилась пометка «Досье. Сирия».

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