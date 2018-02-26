Разработчик компьютерной игры возмутился ее появлением в сирийском досье

Первый канал не согласовывал с разработчиком компьютерной игры ArmA 3 демонстрацию кадров геймплея, которые в программе «Воскресное время» выдали за военное досье из Сирии. Об этом РБК заявил директор по дистрибуции Bohemia Interactive Ота Вертятко.

«Мы не давали какого-либо разрешения на использование материала из нашей игры таким образом», — сказал Вертятко, добавив, что отправил видео в юридический отдел компании для последующих разбирательств.

Короткие кадры из ArmA 3 появились в праздничном выпуске «Воскресного времени», приуроченном ко Дню защитника Отечества. Видео из шутера показали в части, посвященной погибшему при выполнении боевого задания в Сирии Александру Прохоренко, посмертно удостоенному звания Героя России.

Из сюжета следовало, что в марте 2016 года старший лейтенант наводил на цели отечественные самолеты в Сирии. «Он неделю провел в тылу боевиков под Пальмирой», — комментировал кадры из шутера ведущий. На экране при этом значилась пометка «Досье. Сирия».

ArmA 3 — шутер, разработанный Bohemia Interactive Studio для платформ Microsoft Windows. Игра вышла в 2013 году.

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