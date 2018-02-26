Кадыров сравнил Латвию с моськой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о решении властей Латвии запретить ему въезд в страну. Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 26 февраля.

«Ну что ж, если Латвия объявляет нам санкции, мы как люди, воспитанные на иных традициях и ценностях, приглашаем всех латышей в гости в Чечню. Я знаю, что сейм, принимая решение о санкциях, не руководствовался интересами латвийского народа, а хотел угодить слону. Что же еще остается делать моське?» — написал Кадыров.

Глава республики также иронично заметил, что очень расстроился из-за невозможности съездить в Ригу, так как «днем и ночью, на работе и дома мечтал» об этом.

Ранее, 25 февраля, пресс-секретарь главы республики Альви Каримов сообщил, что Рамзан Кадыров в ближайшие 30 лет не планирует посещение Латвии.

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. По данным латвийских СМИ, в списке значится и имя Рамзана Кадырова.

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