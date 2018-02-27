Найден способ победить неизлечимый рак

Ученые Бингемтонского университета (США) выяснили, что последовательное нагревание и замораживание (термальная абляция) помогают уничтожать раковые клетки поджелудочной железы, когда химиотерапия и радиотерапия оказываются неэффективными. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте MedicalXpress.

Рак поджелудочной железы является одной из самых смертоносных форм злокачественных опухолей. Примерно у одного человека из 67 в течение жизни будет диагностировано это заболевание. При этом 95 процентов заболевших умирают из-за отсутствия эффективного лечения, поскольку даже у прооперированных пациентов часто возникает рецидив. Обычные методы лечения являются неэффективными, а перспективные комбинированные препараты оказывают сильное токсическое воздействие.

В ходе исследования использовались культуры раковых клеток PANC-1 и BxPC-3, которые нагревались до температуры плюс 45-50 градусов Цельсия или замораживались до минус 10-20 градусов. Также применялись сочетания двух типов тепловой обработки. Продолжительность тепловой обработки составляла пять минут. После этого ученые следили за состоянием клеток в течение семи дней.

Оказалось, что раковые клетки почти полностью погибают в результате некроза при двойной термальной абляции, когда температура сначала поднималась до плюс 48-50 градусов, а затем опускалась до минус 25 градусов. Теперь ученые планируют выяснить, насколько эффективно обратное действие, когда клетки сначала замораживают, а потом нагревают.

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