Юный поклонник макаронного монстра разозлился на запрет дуршлага на голове

Школьник из Новой Зеландии пожаловался на запрет учителей сниматься с дуршлагом на голове для школьного альбома. Об этом сообщило издание NZ Herald.

Руководство школы запретило 15-летнему юноше использовать дуршлаг в качестве головного убора. Подросток надел его в знак принадлежности пастафарианству — культу Летающего макаронного монстра. По его словам, другим ученикам разрешалось носить религиозные головные уборы на снимках.

Директор школы отметил, что ситуация была разрешена «дружелюбно и радостно», но сам школьник так не считает. Он написал гневный пост в социальных сетях и пожаловался на инцидент в Комиссию по правам человека. Пост он позже удалил, однако жалобу отзывать не стал, так как считает нужным отстаивать права пастафарианцев.

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«Если я не выступаю за свои права, какой в них вообще смысл? Пастафарианцы и так долго боролись за признание собственной религии, и вот как к нам до сих пор относятся», — объяснил свои действия юноша. Он считает, что ко всем религиям стоит относиться с одинаковым почтением.

Пастарафианство официально признано религией в Новой Зеландии, священнослужители культа вправе заключать религиозные браки.

Пастафарианство, или культ Летающего макаронного монстра, существует с 2005 года. Его создал американец Бобби Хендерсон в знак протеста против преподавания концепции креационизма (божественного происхождения мира) в американских школах. Одним из атрибутов правоверного пастафарианца является дуршлаг на голове.

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