Британия испугалась террористов-нацистов

Великобритания стоит перед угрозой организованного ультраправого терроризма, заявил Марк Роули (Mark Rowley), глава антитеррористического отдела полиции Лондона. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, угроза ультраправого терроризма «намного выше, чем принято считать». Роули сообщил, что за последние два года страна столкнулась с более серьезными действиями «доморощенных экстремистов», активность которых больше «не ограничивается единичными преступлениями отдельных людей».

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Роули также подчеркнул, что ультраправый терроризм в стране ранее не был организованным. Сейчас служба разведки MI5 расследует дела, связанные с нацизмом, и предупреждает, что британские экстремисты ищут способы связаться с международными террористическими организациями.

В декабре прошлого года сообщалось, что правоохранительные органы Лондона оцепили территорию близ Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, из-за подозрительного автомобиля. Тогда полиция приняла решение осуществить контролируемый взрыв, после чего тревога была снята.

В октябре глава MI5 Эндрю Паркер заявил, что за 34 года работы в спецслужбе никогда не сталкивался с таким количеством терактов и попыток их совершения на территории королевства.

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