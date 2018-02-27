Австралия завалила США козлятиной из-за мусульман

США стали главным импортером козлятины из Австралии, обеспечив этой стране рекордный уровень экспорта данного мяса на фоне роста спроса со стороны мусульман, испаноговорящего населения и любителей необычных продуктов. Об этом сообщает Bloomberg.

Австралия — основной экспортер козлятины в мире, больше всего этого мяса продается в Соединенные Штаты. За последние 10 лет экспорт козлятины из Австралии за рубеж увеличился в четыре раза, а в 2017 году страна нарастила продажи на 38 процентов — они достигли уровня 218 миллионов долларов.

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«В США живет больше мусульман и латиноамериканцев, а они являются основными потребителями [козлятины]», — пояснила представитель австралийской компании Meat & Livestock Australia, занимающейся торговлей мясом. Она также отметила, что, согласно заявлениям некоторых американских клиентов компании и шеф-поваров, австралийская козлятина является самой высококачественной.

Как пишет Bloomberg, спрос на козлятину появился только в последние десятилетия, основные потребители мяса в США — мусульмане и латиноамериканцы. Также спрос на мясо обеспечивают этнические и религиозные меньшинства из-за того, что козлятина редко подпадает под религиозные ограничения.

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