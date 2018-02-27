Популярный блогер из Дагестана рассказала о нападении москвички

Популярный блогер из Дагестана Мадина Басаева рассказала о нападении в Москве. Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото лица в царапинах и синяках.

Администраторы фан-аккаунта выложили фрагмент из «историй» Басаевой. В них блогер рассказала, что нападение произошло в очереди на автобус. Девушка предположила, что обидчице, которую она называет москвичкой, либо не понравилась ее национальность, либо ее желание попасть в транспорт первой.

Непосредственно после инцидента Басаева опубликовала несколько видео, где она плачет, глядя в камеру. Посты сопровождались грустными смайликами и подписью «Избили». Также она пояснила, что публикует эти ролики, потому что хочет поделиться частью своей жизни, а не «хайпануть». После этого девушка на некоторое время пропала из соцсетей.

Mood A post shared by ᴹᴬᴰᴵᴺᴬ ᴮᴬˢᴬᴱᵛᴬ (@______madina______) on Feb 27, 2018 at 12:24am PST

Под серией постов, которые также сохранились в фан-аккаунте, развернулась дискуссия, в которой поклонники пытались вычислить обидчика и узнать причину инцидента. Некоторые предположили, что Басаева таким образом пытается привлечь внимание к своей персоне. По их мнению, раны на нее лице выглядят по-разному в публикациях.

Мадина Басаева — лайфстайл-блогер из Дагестана. На ее аккаунт подписано более 170 тысяч человек.

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