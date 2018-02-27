В Татарстане нашли амфетаминовую лыжню

В Казани арестовали членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков бесконтактным способом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского управления МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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В полиции установили, что двое местных жителей получали крупные партии психотропного вещества, а затем расфасовывали их на более мелкие и раскладывали в тайники. «В момент задержания подельники под видом лыжников разбрасывали по дороге пакетики с "товаром". Сотрудники полиции задержали их на лыжне. У каждого из них было обнаружено и изъято по 15 граммов амфетамина», — говорится в сообщении.

Полицейские обыскали квартиру одного из подозреваемых и нашли там мобильный телефон, где имелась информация об адресе оптовой закладки. Выехав на указанное место, сотрудники МВД обнаружили тайник с наркотиком. В общей сложности в результате операции изъято 136,61 грамма психотропного вещества, что, по примерным оценкам, составляет 700 средних разовых доз.

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