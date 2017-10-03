Полиция возбудила уголовное дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц, распространяющих наркотики в столичном клубе «Пропаганда». Об этом во вторник, 3 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Утром 23 сентября сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Центральному административному округу передал рапорт о том, что в клубе "Пропаганда" неустановленные лица продают наркотические средства посетителям», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

«Свою деятельность злоумышленники тщательно скрывают и распространяют наркотики только проверенным людям», — добавил источник.

По его словам, сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» обнаружили на полу заведения «сверток с порошкообразным веществом», как показала экспертиза, это был амфетамин.

В августе антинаркотический рейд прошел в московском клубе «Рабица». В отношении одного из учредителей заведения было возбуждено уголовное дело — у него нашли «полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом массой более одного грамма».