Ямальские вахтовики спасли вмерзшего в зимник щенка

Ямальские вахтовики высвободили из снежного плена щенка. Видео спасательной операции появилось на YouTube-канале ViralHog.

Occurred on February 9, 2017 / Yamal, Russia ViralHog

Как сообщается в описании к видео, инцидент произошел 9 февраля. Собаку заметили вмерзшим в снег на сезонной дороге. Мужчинам пришлось разбивать снег вокруг щенка топором, чтобы вызволить его лапы. Замерзший зверь терпеливо ждал, не подавая голоса.

Автор видео пояснил, что пес не травмирован, и его лапы не обморожены. Мужчины отнесли щенка греться в вездеход, с которого заметили застрявшего в снегах зверя.

Судя по фотографии, которая следует после записи спасательной операции, щенка отогрели и построили для него теплую будку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!