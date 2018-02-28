Москва рассказала о применении ядерного оружия США против России

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Сергей Лавров

США готовят европейские страны к применению тактического ядерного оружия против России. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Конференции по разоружению, передает ТАСС.

По его словам, сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе препятствует разоружению. Это происходит в том числе из-за «дестабилизирующей практики совместных ядерных миссий» Вашингтона с неядерными членами НАТО, нарушающей Договор о нераспространении (ДНЯО), считает министр.

Во время учений военные планируют применение американских боеприпасов и осваивают необходимые навыки. «Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — подчеркнул Лавров.

В январе глава МИД заявлял, что Москва не будет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия. Лавров указывал, что «полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех».

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Таиланд и Ватикан, уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать соглашение.

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