В США предложили не казнить забывшего о своем преступлении убийцу

Верховному суду США предложили отменить смертный приговор застрелившему полицейского мужчине, потому что он забыл, как совершил убийство. Об этом сообщает Sky News.

Вернону Мэдисону (Vernon Madison) из штата Алабама должны были ввести смертельную инъекцию в январе. Однако его адвокат подал в высшую судебную инстанцию страны прошение об отмене казни в связи с тем, что его клиент «не помнит, как совершил преступление».

По его словам, Мэдисон пережил несколько инсультов, после чего ослеп, оказался прикован к кровати и начал страдать от деменции, забыв некоторые факты своей биографии. Он также заявил, что выносить смертный приговор изначально было необязательно и можно было обойтись пожизненным заключением. Верховный суд согласился с тем, что лишать жизни недееспособного осужденного жестоко, и решил пересмотреть дело.

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Спор по поводу приговора Мэдисону разгорался несколько раз. В 2016 году суд Алабамы подтвердил смертный приговор. Однако за несколько часов до его осуществления апелляционный суд отменил решение по причине того, что «в восприятии реальности осужденного он никогда не совершал преступление».

В ноябре 2017 года Верховный суд отозвал это постановление апелляционной инстанции и счел, что суд штата Алабама может назначить дату казни.

Мэдисон убил сотрудника полиции двумя выстрелами в затылок в 1985 году и был приговорен к высшей мере наказания.

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