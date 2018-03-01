В России покажут «Горе-творца» Джеймса Франко

В пяти городах России покажут фильм Джеймса Франко «Горе-творец». Билеты можно приобрести на сайте.

Сеансы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

В столице картину покажут в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в воскресенье, 11 марта. Лента будет продемонстрирована на языке оригинала (английском) с русскими субтитрами.

В январе Франко наградили «Золотым глобусом» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» за его фильм «Горе-творец».

«Горе-творец» основан на реальных событиях и рассказывает историю создания «величайшего худшего фильма всех времен» — «Комнаты» 2003 года, режиссером и главным героем которого выступил Томми Вайсо. Джеймс Франко исполнил в ленте главную роль. В картине также сыграли Дэйв Франко и Сет Роген.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!