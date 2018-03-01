Британец обессилел от обилия женских штанов в магазине и прославился

Британка Тейлор-Анн Галлахер прославила своего страдающего в магазине бойфренда Тима, опубликовав скриншот переписки с ним в социальных сетях. Об этом сообщает Mashable.

Девушка попросила парня зайти в магазин, чтобы тот купил ей новые леггинсы. Судя по всему, Галлахер оставила недостаточно указаний по размерам и типажу лосин, из-за чего мужчина испытал в торговом центре настоящие муки выбора.

Тим оставил столько вопросов в мессенджере WhatsApp, что девушке пришлось делать несколько скриншотов экрана, чтобы опубликовать самые смешные сообщения. «Тебе нужны леггинсы с молнией? Зачем там вообще есть молния?» — сокрушался мужчина, а затем написал, что лежит на полу от безысходности, и попросил вызвать помощь. «Я скучаю по солнцу», — добавил он.

За несколько дней запись Галлахер в Twitter оценили более 60 тысяч человек, 17 тысяч сделали репост. В комментариях люди посочувствовали Тиму, назвав его настоящим героем. Мужчина также отметился в треде и заявил, что все-таки сумел добыть леггинсы. «Правда, я не уверен на 100 процентов, что мне удалось выйти из комы», — шутит Тим.

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