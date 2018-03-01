Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли с поврежденными ногами

Мансийский охотник обнаружил живым туриста Александра Андреева, пропавшего у перевала Дятлова на севере Свердловской области. Об этом сообщает портал Е1.RU со ссылкой на организатора снегоходных экспедиций по Среднему Уралу Константина Кузнецова.

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По словам Кузнецова, днем в среду, 28 февраля, потерявшегося екатеринбуржца встретил около Отортена представитель малого коренного народа манси Олег Самбиндалов. Он предложил мужчине помощь, но тот отказался. «Турист идет медленно на лыжах, ноги у него стерты. Самбиндалов предложил эвакуировать лыжника на своем снегоходе, но тот отказался. Значит, у него достаточно сил и духа, чтобы закончить путешествие», — сказал собеседник издания, добавив, что турист выбился из графика из-за повреждения ног и непогоды.

Координаты нахождения мужчины Кузнецов передал спасателям. Сотрудники МЧС сразу выдвинулись на место.

Накануне стало известно о пропаже Андреева, который путешествовал около горной вершины Отортен. 27 февраля он должен был оповестить спасателей о завершении своего одиночного похода, но этого не произошло. В его поисках участвовали поисково-спасательные отряды, сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 и местные охотники-манси. По информации URA.RU, пропавший — судья Свердловского областного суда. Во время похода он находился в отпуске.

Перевал получил свое название в память о туристической группе студентов, погибших зимой 1959 года. Экспедицией руководил Игорь Дятлов. Причина гибели девяти путешественников, которых обнаружили замерзшими, раздетыми и с множеством телесных повреждений, до сих пор не установлена.

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