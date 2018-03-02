В США рекламу оружия снабдили предложением убивать школьников

В американском Лас-Вегасе художники переделали рекламный щит, предложив «стрелять по школьникам всего за 29 долларов». Об этом сообщает CNN.

Оригинальная надпись на билборде гласила: «Стреляй патронами калибра 12,7×99 миллиметра всего за 29 долларов». Рекламу закупили сотрудники местного стрелкового клуба под названием Battlefield Vegas, которым владеют бывшие военные.

По просьбе властей представители компании Lamar, которые размещают коммерческие объявления на билбордах, сразу же сняли переделанную рекламу со щита.

Ответственность за произошедшее взяла на себя общественная организация художников INDECLINE. По словам представителя движения, обычно работу коллектива критикуют, однако на этот раз люди поддержали их добрыми словами и щедрыми пожертвованиями.

Художники отметили, что их поступок был мотивирован недавними случаями стрельбы в американских школах. Последний произошел 14 февраля в Южной Флориде. В результате нападения погибли 17 человек, еще 14 получили ранения. Подозреваемого Николаса Круза задержали на месте. Известно, что он пришел в школу с полуавтоматической винтовкой AR-15.

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