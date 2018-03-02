Российские ВКС перехватили пять самолетов

Воздушно-космические силы России за неделю перехватили и сопроводили пять иностранных военных самолетов у границ. Об этом говорится в официальном печатном органе Минобороны «Красная звезда».

Кроме того, 22 летательных аппарата проводили разведку вдоль российских рубежей. Не было выявлено ни одного нарушения воздушного пространства.

Военное ведомство также отчиталось о деятельности в Сирии. Отмечается, что за неделю почти полторы тысячи мирных жителей вернулись в свои дома, более 750 получили медпомощь. В регион, добавляет Минобороны, было доставлено более девяти тонн медикаментов и продовольствия.

В январе сообщалось, что российский истребитель опасно перехватил самолет-разведчик США, пролетев в полутора метрах от него. Отмечается, что после произошедшего разведчик был вынужден прекратить свою миссию преждевременно. В Минобороны в то же время заявили, что маневры были стандартными, законными и безопасными.

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