В Королевском театре Копенгагена установили бюст Чайковского

В Королевском театре Копенгагена состоялась церемония открытия бюста Петра Чайковского. В ней приняли участие министр культуры Дании Метте Бок, директор театра Мортен Хессельдаль, посол России в королевстве Михаил Ванин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытие бюста было приурочено к 80-летию первой постановки балета Чайковского «Лебединое озеро» на датской сцене, состоявшейся весной 1938 года.

Для установки была выбрана работа заслуженного художника России Александра Рожникова, а финансовую поддержку оказал российский бизнесмен Александр Мамут.

Классическое произведение русского композитора было поставлено в этом году в Королевском театре как дань традициям.

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