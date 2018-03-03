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Британский юноша запланировал убить фанатов Бибера и сел пожизненно

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Суд приговорил семнадцатилетнего жителя Великобритании Ллойда Гантона к пожизненному заключению за подготовку теракта на концерте американского певца Джастина Бибера в Кардиффе. Об этом сообщает The Guardian.

По информации СМИ, юноша планировал въехать в толпу фанатов на автомобиле и продолжать убивать окружающих молотком и ножом. Он создал несколько видеообращений, в одном из них он называет себя солдатом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и заявляет, что «атаковал Кардифф в отместку за бомбардировки в Сирии и Ираке».

В суде Гантон отрицал свою вину, уверяя, что интересовался насилием и ИГ по глупости, не планировал настоящий теракт, не верит в Аллаха, не имеет дома Корана и ест свинину.

Несмотря на пожизненное заключение, Гантон имеет право подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет.

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