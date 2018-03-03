Разгон акции сторонников Саакашвили попал на видео

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«Украинская правда» опубликовала видео штурма палаточного городка перед зданием Верховной Рады в Киеве, в котором находились сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

По информации издания, в отделения полиции доставлены более 100 человек. В палатках, где находились протестующие, сотрудники правоохранительных органов нашли девять гранат РГД-5, пять дымовых шашек и коктейли Молотова. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В полиции также сообщили, что возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов». Корреспондент «Украинской правды» с места событий передавал, что данный момент бойцы Нацгвардии покидают территорию палаточного лагеря и вывозят с его территории демонтированные палатки и вещи митингующих.

Портал «Народная правда» опубликовал на YouTube 50-минутное видео разгона протестующих под стенами здания украинского парламента. В конце записи оператор сообщает, что «почти всех участников митинга "запаковали", они находятся в автозаке».

Утром в субботу, 3 марта, полицейский рейд перерос в столкновения сторонников Саакашвили со стражами порядка.

В октябре прошлого года оппозиция начала бессрочную акцию протеста у здания Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.

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