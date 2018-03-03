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Засевшие перед Радой сторонники Саакашвили померились силами с полицией

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полицейский рейд в палаточном городке перед зданием Верховной Рады Украины перерос в столкновения сторонников бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили со стражами порядка. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает издание «Украинская правда».

Как пояснили в МВД Украины, полицейские проводили в палаточном городке следственные действия, передает РИА Новости. Однако, по словам очевидцев, протестующие оказали сопротивление и подожгли шины. В результате пострадали четыре сотрудника полиции и несколько протестующих. На данный момент задержаны 50 человек.

Представитель МВД страны Артем Шевченко на свой странице в Facebook написал, что полиция действовала по постановлению суда в рамках расследования нескольких уголовных дел. Он также указал, что работавшая на месте происшествия следственная группа обнаружила на территории палаточного лагеря два предмета, похожих на осколочные гранаты.

В октябре прошлого года оппозиция начала бессрочную акцию протеста у здания Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.

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