Автобус перевернулся при столкновении с другим автобусом в Подмосковье

Два рейсовых автобуса столкнулись на 43-м километре трассы М-4 в районе подмосковного Домодедово. В результате один из них вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадали пять человек, один из них в реанимации, двое — в травматологии, еще двоим помощь оказали на месте. Погибших нет.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на той же трассе произошло массовое ДТП с участием 20-30 автомобилей. Аварию спровоцировала, вероятно, скользкая, заснеженная дорога: кто-то из водителей не справился с управлением, а те, кто двигались следом, не успели затормозить.

Сильный снегопад начался в Москве и области в ночь на 4 марта. По словам синоптиков, он может продлиться почти сутки и закончиться только к утру 5 марта. Сугробы за это время вырастут на 10 сантиметров.

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