Около 30 автомобилей столкнулись на трассе в Домодедово

Около 30 автомобилей столкнулись на платном участке трассы М-4 в районе подмосковного Домодедово. Есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает Telegram-канал «112», публикуя видеозапись, предоставленную очевидцем.

По данным «Пятого канала», различные повреждения в ДТП получили 20 машин. Аварию спровоцировала, вероятно, скользкая, заснеженная дорога: кто-то из водителей не справился с управлением, а те, кто двигались следом, не успели затормозить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!