Правнука водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом солдата заподозрили в убийстве

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержан 37-летний дагестанец Рамазан Исмаилов. По предварительным данным, он приходится правнуком легендарному Абдулхакиму Исмаилову — солдату, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

Стрельба произошла вечером 1 марта на улице Сикейроса в Выборгском районе города. Один из участников конфликта расстрелял своих оппонентов. Один из них погиб, а другой был ранен. По данным следствия, конфликт разгорелся на почве «долговых обязательств».

Стрелок скрылся с места происшествия, однако, уже 4 марта был задержан оперативниками. По предварительной информации, задержанного зовут Рамазан Исмаилов.

«Как сообщили в правоохранительных органах на условиях анонимности, прадед Рамазана — Герой России Абдулхаким Исмаилов. Тот самый, который вместе с другими бойцами водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине», — отмечает издание.

По данным газеты, Рамазан Исмаилов всю жизнь прожил в Дагестане, а в Петербург перебрался совсем недавно. После стрельбы на улице Сикейроса возбуждены два уголовных дела — об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Если вина Исмаилова будет доказана, ему грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

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