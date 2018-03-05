Польские магазины превратятся в вокзалы ради обхода нового закона

Владельцы торговых центров в Польше нашли способ обойти запрет правительства на торговлю по воскресеньям для магазинов. Они воспользуются тем, что ограничение не затронет остановки транспорта. Об этом сообщает портал Onet.pl.

Издание передает, что один из торговых центров Гданьска воспользуется близостью железнодорожной станции Вжещ и интегрируется в здание вокзала. Сообщается, что в ТЦ скоро появится билетная касса и зал ожидания.

Директор заведения Анджей Клейн (Andrzej Klein) подтвердил эту информацию и добавил, что заведение будет открыто в следующее воскресенье, 11 марта, когда запрет вступит в силу. «Я официально подтверждаю, что назначение здания изменится, и 9 марта мы станем железнодорожной станцией», — сообщил он.

В январе стало известно, что запрет на торговлю по воскресеньям начнет действовать со второго воскресенья марта 2018 года. Однако в этом году поляки еще смогут ходить за покупками в первое и последнее воскресенье месяца. При этом ограничение не коснется интернет-магазинов, торговых точек на автозаправочных станциях, гостиниц, станций и остановок транспорта, а также на почте и складах сельхозпродукции.

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