К уггам приделали шпильки

Французский бренд Y/Project представил на Неделе моды в Париже женские овчинные сапоги-ботфорты на высоких каблуках-шпильках, созданные совместно с брендом Ugg, сообщает The Sun.

Широкие голенища новых моделей обуви можно поднимать, так что они закрывают практически все бедро, либо заворачивать мехом наружу.

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Дизайнеры бренда предложили комбинировать угги на шпильке с кожаными куртками, широкими блузами из шифона с драпировкой и жакетами-oversize.

В январе бренд Y/Project совместно с маркой Ugg выпустил высокие угги-ботфорты для мужчин. На своем показе мужской коллекции компания выпустила на подиум моделей в широких и высоких (закрывающих колени) фирменных сапогах и овчины бежевого цвета. В социальных сетях восприняли новую коллекцию негативно. «О боже, какого черта я на это посмотрел. Это отвратительно», — написал один из пользователей.

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