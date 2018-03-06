Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили за обман девушек

Жителя Воронежской области пытали и ограбили за похищение котенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник, 6 марта.

Нападение на мужчину произошло 1 марта, когда он приехал в гости к своим друзьям в Воронеж. Там его схватили двое неизвестных и отобрали у него мобильный телефон и пять тысяч рублей. Грабители пытали жертву раскаленным утюгом и использовали другие виды насилия, «опасные для жизни и здоровья», уточняется в сообщении МВД.

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По подозрению в совершении преступления были задержаны 27-летний житель Воронежской области, ранее судимый за аналогичное преступление, и 23-летний приезжий из Липецкой области.

Выяснилось, что молодые люди находились в Воронеже в гостях у общих с жертвой знакомых девушек. «Девушки пожаловались на то, что мужчина забрал у них котенка и денежные средства, сказав, что вернет через время. Но возврата имущества так и не произошло, тогда подозреваемые решили отомстить обидчику таким способом», — сказали в полиции. Было ли совершено нападение дома у хозяек животного или мужчины ждали похитителя в другой квартире, не уточняется.

Подозреваемые арестованы, они уже дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК «Разбой».

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