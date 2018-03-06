Американский сенатор назвал условия для снятия санкций с России

Вашингтон «скорее всего» снимет санкции с России, если Москва прекратит деятельность в ряде отраслей, противоречащую интересам США. Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан.

«Это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых отраслях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — сказал он.

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Салливан также заявил, что США должны «поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам США».

США, Евросоюз, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Также Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

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