Разогнанные сторонники Саакашвили решили создать «Силы обороны Украины»

Сторонники Михаила Саакашвили после сноса палаточного городка под Верховной Радой в Киеве объявили о создании Сил обороны Украины и Комитета национального спасения. Об этом говорится в заявлении движения в Facebook.

В штабе движения «Освобождение» отметили, что расценивают действия полиции, силой разогнавшей протестующих, как «попытку власти запугать общество и втянуть в гражданское противостояние в центре Киева тех, кого не запугаешь».

«"Освобождение" создает Силы обороны Украины, чтобы не позволять путинским ставленникам терроризировать украинское общество и быть готовыми отразить возможное наступление российской армии, которая будет защищать подконтрольный Кремлю олигархический режим управления Украины», — заявили организаторы.

3 марта полиция взяла штурмом палаточный городок перед зданием Верховной Рады в Киеве, в котором находились сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Тогда в отделения полиции были доставлены более 100 человек. В палатках сотрудники правоохранительных органов нашли девять гранат РГД-5, пять дымовых шашек и коктейли Молотова. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

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